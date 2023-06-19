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Карабах 19.06.2023 21:35

С ноября 2020г в Карабахе и В.Зангезуре зафиксировано 179 случаев подрыва граждан на минах

С ноября 2020 года на освобожденных территориях Азербайджана – Карабахе и Восточном Зангезуре - зафиксировано 179 случаев подрыва граждан на минах.

«В результате этих инцидентов погибли 57 граждан Азербайджана, еще 247 человек получили тяжелые увечья», - заявил посол по особым поручениям МИД Азербайджана Эльшад Искендеров.

По его словам, Армения в период оккупации азербайджанских территорий установила свыше 1 млн мин.

Искендеров подчеркнул, что Армения отказывается предоставлять Азербайджану точные минные карты.

Р.Ахмедов

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Тэги: КАРАБАХ, МИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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