С ноября 2020г в Карабахе и В.Зангезуре зафиксировано 179 случаев подрыва граждан на минах

С ноября 2020 года на освобожденных территориях Азербайджана – Карабахе и Восточном Зангезуре - зафиксировано 179 случаев подрыва граждан на минах. «В результате этих инцидентов погибли 57 граждан Азербайджана, еще 247 человек получили тяжелые увечья», - заявил посол по особым поручениям МИД Азербайджана Эльшад Искендеров. По его словам, Армения в период оккупации азербайджанских территорий установила свыше 1 млн мин. Искендеров подчеркнул, что Армения отказывается предоставлять Азербайджану точные минные карты. Р.Ахмедов

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