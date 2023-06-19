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Внешняя политика 19.06.2023 22:39

Азербайджан и Грузия провели межмидовские консультации

Азербайджан и Грузия провели очередной раунд межмидовских политических консультаций.

Консультации прошли в Тбилиси, сообщает МИД Азербайджана.

Азербайджанскую сторону на консультациях возглавлял замглавы МИД Халаф Халафов, грузинскую – первый заместитель главы МИД Лаша Дарсалия.

Стороны в ходе консультаций обсудили текущее состояние двусторонних отношений, вопросы экономического взаимодействия, ситуацию и процессы на Южном Кавказе, вопросы взаимодействия в формате Азербайджан-Турция-Грузия.

Р.Ахмедов

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИД, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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