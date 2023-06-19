Азербайджан и Грузия провели межмидовские консультации

Азербайджан и Грузия провели очередной раунд межмидовских политических консультаций. Консультации прошли в Тбилиси, сообщает МИД Азербайджана. Азербайджанскую сторону на консультациях возглавлял замглавы МИД Халаф Халафов, грузинскую – первый заместитель главы МИД Лаша Дарсалия. Стороны в ходе консультаций обсудили текущее состояние двусторонних отношений, вопросы экономического взаимодействия, ситуацию и процессы на Южном Кавказе, вопросы взаимодействия в формате Азербайджан-Турция-Грузия. Р.Ахмедов

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