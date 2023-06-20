Пашинян рассказал о причинах, по которым подписал капитуляцию в ноябре 2020 года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 20 июня в комиссии по изучению обстоятельств второй Карабахской войны рассказал о причинах, по которым в ноябре 2020 года подписал акт о капитуляции.

«Почему я подписал заявление от 9 ноября? Здесь поворотную роль сыграл процесс падения Шуши. Главное здесь - не символическая, а стратегическая ценность падения Шуши», - сказал Пашинян.

По его словам, после потери Шуши под ударом оказался бы Ханкенди, неизбежно должно было усилиться давление на Ходжавенд, и, самое главное, около 25 тысяч армянских солдат оказались бы под угрозой оказаться в окружении.

Пашинян добавил, что заявление 9/10 ноября являлось пятой попыткой остановить войну.

Отдел новостей