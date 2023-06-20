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Внутренняя политика 20.06.2023 11:45

В Азербайджане более 27 тыс. госслужащих, их средняя зарплата в 2022г превысила 1,7 тыс. манатов

Средняя зарплата государственных служащих в Азербайджане в 2022 году выросла на 40,1%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Так, средний размер заработной платы госслужащих в 2022 году составил 1 тыс. 785,1 манатов.

Согласно данным Госкомстата, число госслужащих в Азербайджане на 1 января 2023 года составило 27,1 тыс. человек. При этом 29,4% госслужащих - женщины.

7,9% госслужащих имеют стаж работы до одного года, 24,1% - от одного до пяти лет, 22,9% - от пяти до десяти лет, 18,4% - от 10 до 15 лет, а 26,7% - более 15 лет.

Возраст 2,8% госслужащих не превышает 25 лет; 14,4% - находится в пределах 25-29 года; 17,3% - 30-34 лет; 15,7% - 35-39 года; 12% - 40-44 года; 9,1% - 45-49, 7,7% - 50-54, 9,3% - 55-59, 10% - 60-64, 1,7% - 65 лет и старше.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГОССЛУЖАЩИЕ, ЧИСЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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