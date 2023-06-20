Страны ЕС в январе-апреле увеличили импорт нефтепродуктов из Азербайджана в 341 раз

Страны Европейского союза (ЕС) в январе-апреле 2023 года увеличили в 341 раз импорт нефтепродуктов из Азербайджана год к году - до 34,061 тыс. тонн.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в статистическом управлении Европейского союза (Евростат), в денежном выражении поставки за отчетный период выросли в 563 раза, до 21,964 млн евро.
Существенный рост поставок зафиксирован в апреле, когда страны ЕС импортировали из Азербайджана 25,809 тыс. т нефтепродуктов на 15,958 млн евро. В этом месяце большая часть поставок пришлась на Грецию (18,010 тыс. т на 9,584 млн евро) и Кипр (7,775 тыс. т на 6,334 млн евро), небольшие объемы также импортировали Болгария и Нидерланды. Год назад Азербайджан в вышеперечисленные страны данную продукцию не поставлял.
По данным Евростата, в 2022г страны ЕС увеличили импорт нефтепродуктов из Азербайджана на 34,5% по сравнению с 2021 годом - до 17,6 тыс. т. На эти цели за отчетный период члены Евросоюза направили 15,189 млн евро (рост за год в 2,3 раза).
Р.Керимов
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