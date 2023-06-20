В Финляндии приступает к работе самое «правое» в истории страны правительство

В Финляндии во вторник сформировано новое правительство во главе с лидером консервативной Национальной коалиционной партии Петтери Орпо (Petteri Orpo).

Его кандидатуру одобрил во вторник на пленарном заседании парламент страны. За него проголосовали 107 депутатов из 200, против был 81.

Днем нынешнее правительство во главе с премьер-министром Санной Марин подаст президенту Саули Ниинистё заявление об отставке, после чего глава государства назначит новое правительство.

На 15 часов намечено первое пленарное заседание нового правительства, на котором министры принесут должностную присягу. Это будет 77-е по счету правительство страны.

В новый правящий союз вошли консервативная Национальная коалиционная партия (НКП), а также партия "Истинны финны", Шведская народная партия и Христианские демократы. Как отмечают СМИ Финляндии, в его составе нет ни одной левой партии, и это будет самое правое правительство в истории страны. Проигравшая апрельские парламентские выборы Социал-демократическая партия во главе с премьер-министром Санной Марин (Sanna Marin) в новую коалицию не приглашена.

Министром иностранных дел станет депутат парламента Элина Валтонен (Elina Valtonen), активная сторонница вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Министром обороны станет Антти Хяккянен (Antti Hakkanen), занимающий в уходящем в отставку правительстве пост министра юстиции. Оба являются членами НКП.

Главной задачей нового правительства в его программе обозначено решение экономических проблем республики: сокращение государственного долга и сбалансирование государственного сектора, для чего планируется сократить социальные пособия, ограничить государственные расходы и уменьшить помощь развивающимся странам.

Как сказал ранее Орпо, в прошлом году коэффициент государственного долга снизился во всех странах ЕС, кроме Финляндии. Правительство намерено скорректировать государственные расходы на шесть миллиардов евро в течение следующих четырех лет.

В области внешней политики самой большой задачей станет оказание помощи Украине.

Намечено изменить иммиграционную политику, сократить вдвое прием беженцев, с 1050 до 500 человек.

Предполагается также, что будут ужесточены условия подачи заявления на получение постоянного вида на жительство и условия получения гражданства.