Турпоток в Азербайджан в январе-мае вырос в 1,5 раза

Число иностранных граждан (из 176 стран), посетивших Азербайджан в январе-мае 2023 года, составило 713 тыс. человек, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

По данным ведомства, 32,4% посетителей прибыли из России, 20% - Турции, 8,1% - Ирана, 5,2% - Грузии, 4,9% - Индии, 2,3% - Пакистана, 2,2% - Казахстана, 2,1% - ОАЭ, 2% - Саудовской Аравии, 1,9% - Узбекистана, 1,6% - Беларуси, 1,5% - Украины, по 1,3% - из Великобритании и Туркменистана, 1,2% - Кувейта, 12% - из других стран.

Из общего числа посетивших страну 74,1% - мужчины, 25,9% - женщины.

Согласно статистике, турпоток в Азербайджан из стран СНГ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 2 раза - до 296,6 тыс. человек, из стран-членов Европейского союза (ЕС) – в 1,7 раза - до 38 тыс. человек, из стран Персидского залива - снизился на 4,5% - до 103,1 тыс. человек.

Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в январе-мае текущего года увеличилось на 19,5% - до 633,6 тыс. человек. При этом число граждан Азербайджана, выехавших в Россию, увеличилось в 1,9 раза, в Грузию – на 36,5%, в Иран и Турцию уменьшилось на 29,1% и 0,4%.

В целом, 39% граждан Азербайджана выезжали в Турцию, 24,3% - Россию, 9,4% - Грузию, 7,9% - Иран и 19,4% - в другие страны. 69,5% уехавших составили мужчины и 30,5% - женщины.

Как сообщалось ранее, число иностранных граждан из 178 стран, посетивших Азербайджан в 2022 году, составило 1 млн 602,3 тыс. человек, что в 2 раза выше показателя 2021 года.

Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в 2022 году увеличилось в 1,5 раза - до 1 млн 489,5 тыс. человек.

Р.Керимов