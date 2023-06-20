Казахстан готов участвовать в разрешении международных конфликтов путем дипломатии - Токаев

Казахстан обеспокоен политической и экономической напряженностью в мире, предлагает конфликтующим сторонам нейтральную площадку для переговоров, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"Мы обеспокоены политической и экономической напряженностью в мире. Безусловно, все проблемы должны решаться мирным путем во благо людей и будущих поколений", - сказал Токаев, выступая с совместным с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером заявлении для СМИ во вторник в Астане. Слова президента Казахстана распространила его пресс-служба.
"Как вы знаете, Казахстан до этого времени призывал конфликтующие стороны к миру. Наша страна предложила им предоставить нейтральную площадку для переговоров. Казахстан готов активно участвовать в разрешении конфликтов дипломатическим путем", - заявил Токаев.
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