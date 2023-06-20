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Бизнес и законодательство 20.06.2023 19:02

Компании ФРГ и Казахстана заключили соглашения по проектам в сфере логистики и производства

Соглашения по проектам в сфере транспорта, геологоразведки, производства энергооборудования и стройматериалов подписаны в рамках государственного визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Казахстан, сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Всего подписаны девять двусторонних документов. В частности, подписаны соглашения по организации производства гипсокартонных листов и сухих строительных смесей между администрацией Жамбылской области и ТОО "Кнауф Гипс Тараз", о создании Казахско-Немецкого института устойчивой инженерии, о развитии партнерства в области пассажирских перевозок и транспортно-логистической сфере между DB Engineering & Consulting GmbH и АО "Нацкомпания "Казахстан темир жолы" (КТЖ), о совместной деятельности по геологоразведке на твердые полезные ископаемые и их переработке.

Заключен договор о локализации производства распределительных устройств среднего класса напряжения для энергетической отрасли Казахстана по технологии Siemens.

Подписаны меморандумы о взаимопонимании между Национальной геологической службой и Федеральным институтом геологических наук и природных ресурсов (BGR), о взаимопонимании между КТЖ и компанией Rhenus SE & Co. KG.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ГЕРМАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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