Турция повышает МРОТ на 34% - это второй подъем за полгода

Турция повышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) во второй раз за последние полгода.
С 1 июля МРОТ увеличится на 34%, до 11,402 тыс. лир (S483), заявил во вторник министр труда Турции Ведан Исихан в ходе выступления на телевидении.
Такое решение должно увеличить покупательную способность населения Турции, учитывая, что более его трети получают минимальную зарплату. Однако это также будет способствовать очередному ускорению инфляции в стране.
Темпы роста потребительских цен в Турции в мае замедлились до 39,6% в годовом выражении, что является минимумом с декабря 2021 года. В октябре 2022 года инфляция в стране достигала 85,5%.
В последний раз до этого МРОТ в Турции повышался в декабре прошлого года - на 55%. В 2022 году он был увеличен вдвое, отмечает газета Financial Times.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, переизбранный в мае на очередной срок, обновил свою экономическую команду. Новым главой турецкого ЦБ была назначена Хафизе Гайе Эркан, ранее занимавшая руководящие посты в Goldman Sachs Group Inc., а также в First Republic Bank. Эркан стала первой женщиной, возглавившей Центробанк Турции.
В четверг пройдет первое заседание турецкого ЦБ во главе с Эркан. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает, что регулятор поднимет базовую ставку до 20% с нынешних 8,5%.
В Азербайджане более 27 тыс. госслужащих, их средняя зарплата в 2022г превысила 1,7 тыс. манатов
Пашинян рассказал о причинах, по которым подписал капитуляцию в ноябре 2020 года
Власти Азербайджана в 2023г дополнительно направят 250 млн манатов на строительство и реконструкцию инфраструктуры в Лачинском районе
Турпоток в Азербайджан в январе-мае вырос в 1,5 раза
На севере Индии установилась необычайно жаркая погода, около ста человек скончались
Правоохранители Азербайджана проводят операцию «Граница-щит» на границе с Россией - МВД
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
Экс-глава Nissan Гон подал иск к компании на $1 млрд
Казахстан готов участвовать в разрешении международных конфликтов путем дипломатии - Токаев
В Финляндии приступает к работе самое «правое» в истории страны правительство
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Access2Success: новый старт в бизнесе для женщин
Стартовал очередной спортивный лагерь « Летний футбольный лагерь V Нефтчили» при поддержке ТуранБанк
В «Банке Республика» начался процесс выдачи компенсации вкладчикам «Günay Bank»
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС