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ТЭК 20.06.2023 16:01

Токаев обещал обеспечить экономику ФРГ энергией и сырьем из Казахстана

Казахстан готов обеспечить экономику Германии энергией и сырьем, заявил президент Касым-Жомарт Токаев.

"Казахстан может обеспечить экономику Германии энергией и необходимым сырьем, что особенно важно в нынешний сложный геополитический и геоэкономический период. Наглядным примером тому является поставка казахстанской нефти на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт по просьбе немецкой стороны", - сказал Токаев во вторник в совместном заявлении президентов Казахстана и ФРГ, его цитирует пресс-служба президента республики.

При этом он заявил, что для эффективной реализации запланированных проектов необходимо решение ряда задач, в их числе наращивание транспортно-логистических связей. По его словам, сегодня возрастает значение Транскаспийского международного транспортного маршрута, получившего название "Средний коридор".

"Мы подчеркнули необходимость развития транспортно-логистической инфраструктуры, которая имеет большие перспективы. Также обсудили внедрение казахстанских проектов в инициативы, реализуемые в рамках действующей в ЕС, стратегии "Глобальные ворота", - сказал глава государства.

Казахстанская нефть поставляется по нефтепроводу "Дружба" на нефтеперерабатывающий завод в Шведте, объем прокачки с начала поставок в феврале текущего года составил 190 тыс. тонн. На 2023 год у "КазТрансОйла" имеется квота от "Транснефти" на транспортировку 1,2 млн тонн казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба".

Во вторник глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что Казахстан планирует увеличить объемы ежемесячных поставок нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" в 5 раз - до 100 тыс. тонн с текущих примерно 20 тыс. тонн.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ГЕРМАНИЯ, ЭКОНОМИКА, СЫРЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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