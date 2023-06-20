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Финансы 20.06.2023 14:59

Минфин Азербайджана и МВФ обсудили перспективы развития экономики страны и реформы в бюджетной и налоговой сферах

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в понедельник в Баку принял главу миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Азербайджане Анну Бордо, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на Минфин.

"В ходе встречи основное внимание было уделено подготовке к консультациям Фонда по статье IV по Азербайджану, которые состоятся после ежегодных встреч МВФ и Всемирного банка в октябре текущего года в Марокко, и возможные в этой связи направления анализа, который МВФ должен провести", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили макроэкономические итоги 2022 года, состояние исполнения государственного и сводного бюджетов, а также ожидания на 2023 год и среднесрочный период, направления бюджетной политики, вопросы, связанные с выполнением бюджетного правила, новые инициативы в социально-экономической сфере.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями по перспективам развития экономики Азербайджана, в частности, по увеличению доли ненефтяного сектора в экономике страны и реформам, проводимым в области бюджетной и налоговой политики", - говорится в информации.

Шарифов подчекнул, что программа "Великое возвращение" по восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации Карабаха и Восточного Зангезура с требующая больших финансовых средств, реализуется за счет внутренних ресурсов страны.

Бордо, в свою очередь отметила, что МВФ всегда готов удовлетворить потребности основных экономических институтов Азербайджана в технической поддержке через недавно открытый Центр развития регионального потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии или непосредственно через центральный офис Фонда.

Кроме того, Бордо представила предложения по организации поездок миссий в Азербайджан в связи с закрытием представительства Фонда в стране.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНФИН, МВФ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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