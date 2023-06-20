Саудовская Аравия в апреле сохранила объем добычи нефти, сократила экспорт на 2,8% - JODI

Саудовская Аравия в апреле незначительно снизила добычу нефти относительно предыдущего месяца, объем экспорта уменьшился на 2,8%, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).
Объем экспортных поставок составил 7,316 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 7,523 млн б/с в марте. При этом он был на 0,9% меньше показателя за апрель прошлого года.
Добыча нефти Саудовской Аравии в апреле составила 10,461 млн б/с против 10,464 млн б/с месяцем ранее, свидетельствуют данные JODI. В годовом выражении этот показатель повысился на 0,2%.
Ирак в апреле снизил экспорт нефти на 7% за месяц - до 3,288 млн б/с. Добыча опустилась на 6,2% и составила 3,938 млн б/с. По сравнению с апрелем 2022 года первый показатель упал на 14,2%, второй - на 11,1%.
Производство нефти в Венесуэле в позапрошлом месяце увеличилось до 810 тыс. б/с по сравнению с 754 тыс. б/с в марте. Год назад показатель составлял 775 тыс. б/с. При этом поставки за рубеж из этой страны в апреле составили 523 тыс. б/с против 482 тыс. б/с месяцем ранее и 483 тыс. б/с в том же месяце прошлого года.
Согласно предварительным оценкам JODI, США в апреле снизила добычу нефти на 3,3% - до 12,277 млн б/с по сравнению с 12,696 млн б/с месяцем ранее. Между тем за год показатель поднялся на 5,2% (с 11,688 млн б/с).
Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в позапрошлом месяце составлял 4,129 млн б/с против 4,846 млн б/с в марте (сокращение на 14,8%) и 3,239 млн б/с в апреле 2022 года (скачок на 27,5%).
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