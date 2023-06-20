Профицит торгового баланса Швейцарии в мае достиг максимума за 15 месяцев

Профицит торгового баланса Швейцарии в мае увеличился до максимальных с февраля 2022 года 4,3 млрд швейцарских франков ($4,8 млрд), говорится в отчете Таможенного управления страны.

Месяцем ранее профицит составил 2,1 млрд франков.

Объем швейцарского экспорта в мае вырос на 7,8% - до 22,3 млрд франков, тогда как импорт снизился на 3,1%, до 18 млрд франков - самого низкого значения за 17 месяцев.

Экспорт в Германию увеличился на 4%, в Италию - на 13%, в Китай - на 11,1%, в США - на 7%, в Британию и Францию - снизился на 5,1% и 5,4% соответственно.

Импорт из Германии сократился на 5,1%, из Франции - на 0,9%, из Китая - на 1,6%, из США - вырос на 9,8%.

Экспорт швейцарских часов в мае увеличился на 14%, до 2,3 млрд франков, сообщила Федерация швейцарской часовой промышленности. Экспорт наручных часов, на долю которых приходится 95% всех поставок, вырос на 14,5%, до 2,23 млрд франков.

За пять месяцев этого года экспорт швейцарских часов достиг 10,9 млрд франков, увеличившись на 11,3% по сравнению с тем же периодом 2022 года.