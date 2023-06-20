Сербия и Венгрия расширяют сотрудничество в сфере энергетики

Ряд документов в сфере энергетики подписали во вторник представители высшего руководства Сербии и Венгрии в рамках заседания стратегического совета двух стран.

"Наиболее важными стали соглашения в области энергетики - о строительстве нефтепровода между Сербией и Венгрией, благодаря которому Сербия получит еще один источник поставок нефти. Также подписано соглашение об учреждении совместного предприятия, в которое войдут Электроэнергетическая компания Венгрии и сербское газовое предприятие "Сербиягаз", - передает сербский телеканал РТС.

Кроме того, участники встречи подписали соглашения в сфере сотрудничества на границе, обороны, миграции, отмечает РТС.