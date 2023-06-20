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ТЭК 20.06.2023 19:34

Сербия и Венгрия расширяют сотрудничество в сфере энергетики

Ряд документов в сфере энергетики подписали во вторник представители высшего руководства Сербии и Венгрии в рамках заседания стратегического совета двух стран.

"Наиболее важными стали соглашения в области энергетики - о строительстве нефтепровода между Сербией и Венгрией, благодаря которому Сербия получит еще один источник поставок нефти. Также подписано соглашение об учреждении совместного предприятия, в которое войдут Электроэнергетическая компания Венгрии и сербское газовое предприятие "Сербиягаз", - передает сербский телеканал РТС.

Кроме того, участники встречи подписали соглашения в сфере сотрудничества на границе, обороны, миграции, отмечает РТС.

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Тэги: СЕРБИЯ, ВЕНГРИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, СОГЛАШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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