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Цена на нефть

19.06 $/bbl +/- WTI 71.16 -0.62 Brent 76.09 -0.52

ТЭК 20.06.2023 15:40

Цены на нефть перешли к росту

Цены на нефть растут днем во вторник на фоне ослабления доллара США.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:26 во вторник составляет $76,77 за баррель, что на $0,68 (0,89%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к 13:41 (последние данные) на $0,31 (0,43%), до $72,09 за баррель.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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