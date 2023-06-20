Цены на нефть перешли к росту

Цены на нефть растут днем во вторник на фоне ослабления доллара США.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:26 во вторник составляет $76,77 за баррель, что на $0,68 (0,89%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к 13:41 (последние данные) на $0,31 (0,43%), до $72,09 за баррель.
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