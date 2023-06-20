Азерсу потратит около 150 тыс. манатов на покупку смарт-карт для счетчиков

АО "Азерсу" направит около 150 тыс. манатов на покупку смарт-карт для счетчиков "Elektromed". Согласно данным etender.gov.az, соответствующий контракт общество подписало с ООО " AZCHEM". Стоимость контракта - 149,86 тыс. манатов. Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».