Токаев назвал информацию об экспорте товаров двойного назначения в РФ не соответствующей действительности

Информация об экспорте Казахстаном в Россию товаров двойного назначения не соответствует действительности, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Мы твердо привержены, прежде всего, нормам ВТО, а также следуем всем правилам, которые были приняты на международном рынке. Что касается так называемого экспорта товаров двойного назначения в Россию - это абсолютно не соответствует действительности", - сказал Токаев в совместном заявлении президентов Казахстана и Германии, его слова цитирует пресс-служба главы государства.
В то же время, отметил президент, Казахстан поддерживает торговые отношения с Россией.
"Объем двустороннего товарооборота в прошлом году составил $28 млрд. Это полностью соответствует действующим международным стандартам", - подчеркнул президент.
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