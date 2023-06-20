Токаев назвал информацию об экспорте товаров двойного назначения в РФ не соответствующей действительности

Информация об экспорте Казахстаном в Россию товаров двойного назначения не соответствует действительности, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Мы твердо привержены, прежде всего, нормам ВТО, а также следуем всем правилам, которые были приняты на международном рынке. Что касается так называемого экспорта товаров двойного назначения в Россию - это абсолютно не соответствует действительности", - сказал Токаев в совместном заявлении президентов Казахстана и Германии, его слова цитирует пресс-служба главы государства.

В то же время, отметил президент, Казахстан поддерживает торговые отношения с Россией.

"Объем двустороннего товарооборота в прошлом году составил $28 млрд. Это полностью соответствует действующим международным стандартам", - подчеркнул президент.