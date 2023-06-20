Прокуратура проводит разбирательство по факту самосожжения участника Второй Карабахской войны

Прокуратура приступила к разбирательству по факту самосожжения участника Второй Карабахской войны в городе Нафталан (на западе Азербайджана -ИФ), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" во вторник в Генпрокуратуре Азербайджана.
"В городе Нафталан участник Отечественной войны Илькин Тагиев 1993 г. р., 20 июня совершил акт самосожжения, облив себя легковоспламеняющейся жидкостью. По данному факту в прокуратуре Геранбойского района проводится разбирательство", - говорится в информации .
Х.Насирзаде
Инженерные войска Азербайджана в Карабахе и В.Зангезуре проложили около 1,2 тыс. км новых путей обеспечения - Минобороны
В Баку опровергли информацию Еревана об обстреле гражданской инфраструктуры в Араздейене со стороны ВС Азербайджана
В Азербайджане более 27 тыс. госслужащих, их средняя зарплата в 2022г превысила 1,7 тыс. манатов
Сербия и Венгрия расширяют сотрудничество в сфере энергетики
Цены на нефть вернулись к снижению
Компании ФРГ и Казахстана заключили соглашения по проектам в сфере логистики и производства
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
Помощь для восстановления Украины нужно оказывать эффективно, спешка не всегда полезна
Сын Байдена решил признать вину в налоговых преступлениях
Токаев назвал информацию об экспорте товаров двойного назначения в РФ не соответствующей действительности
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Быстрые денежные переводы за границу с помощью приложения Yelo
Для развития бизнеса от AccessBank - давайте решим вместе!
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС