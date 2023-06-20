Прокуратура проводит разбирательство по факту самосожжения участника Второй Карабахской войны

Прокуратура приступила к разбирательству по факту самосожжения участника Второй Карабахской войны в городе Нафталан (на западе Азербайджана -ИФ), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" во вторник в Генпрокуратуре Азербайджана.

"В городе Нафталан участник Отечественной войны Илькин Тагиев 1993 г. р., 20 июня совершил акт самосожжения, облив себя легковоспламеняющейся жидкостью. По данному факту в прокуратуре Геранбойского района проводится разбирательство", - говорится в информации .

Х.Насирзаде