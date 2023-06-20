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Финансы 20.06.2023 16:55

Казымов и Холикзода обсудили перспективы сотрудничества между ЦБА и Нацбанком Таджикистана

Глава Центробанка Азербайджана Талех Кязымов во вторник провел встречу с главой Национального банка Таджикистана Хокимом Холикзода.

Об этом, как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", сообщил Кязымов в своем микроблоге в Twitter.

"Сегодня мы встретились с председателем Национального банка Таджикистана Хокимом Холикзодой, находящимся с визитом в нашей стране", - отметил Кязымов.

Он добавил, что в ходе данной встречи состоялся обмен мнениями о будущих направлениях сотрудничества между ЦБА и Национальным банком Таджикистана.

Х.Насирзаде

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Тэги: ЦБА, ТАДЖИКИСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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