Казымов и Холикзода обсудили перспективы сотрудничества между ЦБА и Нацбанком Таджикистана

Глава Центробанка Азербайджана Талех Кязымов во вторник провел встречу с главой Национального банка Таджикистана Хокимом Холикзода.

Об этом, как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", сообщил Кязымов в своем микроблоге в Twitter.

"Сегодня мы встретились с председателем Национального банка Таджикистана Хокимом Холикзодой, находящимся с визитом в нашей стране", - отметил Кязымов.

Он добавил, что в ходе данной встречи состоялся обмен мнениями о будущих направлениях сотрудничества между ЦБА и Национальным банком Таджикистана.

Х.Насирзаде