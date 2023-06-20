Писториус был бы рад продлению полномочий Столтенберга на посту генсека НАТО

Министр обороны Германии Борис Писториус во вторник заявил, что хотел бы продолжать работу с Йенсом Столтенбергом, как с генсеком НАТО, если страны альянса не договорятся по кандидатуре преемника.

"Если мы не придем к решению по кандидатуре нового генсека, я был бы рад продлить сотрудничество с Йенсом. Но это зависит не от моего мнения и моего решения", - сказал Писториус во Фленсбурге, отвечая на вопрос журналиста о том, хотел бы он, чтобы Столтенберг остался на посту генсека НАТО.

При этом он добавил, что на данный момент "не видит нового кандидата" на эту должность.

Ранее в июне Столтенберг заверил, что не добивается продления срока его пребывания на этом посту.