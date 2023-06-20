Туркменгаз ищет подрядчика для строительства новой компрессорной станции на газопроводе «Восток-Запад»

Государственный концерн "Туркменгаз" на конкурсной основе определит компанию для заключения контракта на строительство новой компрессорной станции на газопроводе "Восток-Запад".

"Государственный концерн "Туркменгаз" от имени тендерной комиссии объявляет предквалификационный отбор международного тендера на строительство, поставку оборудования и проведение пуско-наладочных работ на компрессорной станции "КС-1 Шатлык" газопровода "Восток-Запад"", говорится в объявлении компании, опубликованном во вторник в правительственной газете "Нейтральный Туркменистан".

Заинтересованным компаниям предлагается в течение 30 рабочих дней со дня официального опубликования объявления подать письменную заявку о желании участвовать в отборе с указанием названия участника, его правового статуса, страны регистрации, банковских реквизитов и информации о деятельности (основные виды деятельности, опыт работы в аналогичных проектах и т.д.)

Оговаривается, что "от компаний, зарегистрированных или имеющих банковские счета в офшорных зонах, заявки не принимаются".

Трубопровод "Восток-Запад" протяженностью 773 км, рассчитанный на транспортировку до 30 млрд кубометров газа в год, был введен в эксплуатацию в декабре 2015 года. Он обеспечивает внутренние потребности в газе, а также создает возможности для экспорта туркменского природного газа в европейском направлении. В частности, Туркмения совместно с Азербайджаном, Турцией, Грузией и ЕС на протяжении ряда лет обсуждает возможность строительства Транскаспийского газопровода мощностью от 10 до 30 млрд кубометров.

Газопровод "Восток-Запад" предназначен для транспортировки природного газа с крупнейших месторождений восточных регионов - Галкыныш и Довлетабад. Он является одной из ключевых магистральных артерий, включенных в единую замкнутую газотранспортную систему, которая объединяет месторождения в Марыйской области с прикаспийскими залежами углеводородов.