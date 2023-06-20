Туркменгаз ищет подрядчика для строительства новой компрессорной станции на газопроводе «Восток-Запад»

Государственный концерн "Туркменгаз" на конкурсной основе определит компанию для заключения контракта на строительство новой компрессорной станции на газопроводе "Восток-Запад".
"Государственный концерн "Туркменгаз" от имени тендерной комиссии объявляет предквалификационный отбор международного тендера на строительство, поставку оборудования и проведение пуско-наладочных работ на компрессорной станции "КС-1 Шатлык" газопровода "Восток-Запад"", говорится в объявлении компании, опубликованном во вторник в правительственной газете "Нейтральный Туркменистан".
Заинтересованным компаниям предлагается в течение 30 рабочих дней со дня официального опубликования объявления подать письменную заявку о желании участвовать в отборе с указанием названия участника, его правового статуса, страны регистрации, банковских реквизитов и информации о деятельности (основные виды деятельности, опыт работы в аналогичных проектах и т.д.)
Оговаривается, что "от компаний, зарегистрированных или имеющих банковские счета в офшорных зонах, заявки не принимаются".
Трубопровод "Восток-Запад" протяженностью 773 км, рассчитанный на транспортировку до 30 млрд кубометров газа в год, был введен в эксплуатацию в декабре 2015 года. Он обеспечивает внутренние потребности в газе, а также создает возможности для экспорта туркменского природного газа в европейском направлении. В частности, Туркмения совместно с Азербайджаном, Турцией, Грузией и ЕС на протяжении ряда лет обсуждает возможность строительства Транскаспийского газопровода мощностью от 10 до 30 млрд кубометров.
Газопровод "Восток-Запад" предназначен для транспортировки природного газа с крупнейших месторождений восточных регионов - Галкыныш и Довлетабад. Он является одной из ключевых магистральных артерий, включенных в единую замкнутую газотранспортную систему, которая объединяет месторождения в Марыйской области с прикаспийскими залежами углеводородов.
ВС Армении подвергли обстрелу азербайджанские позиции в Нахчыване – Минобороны Азербайджана
Инженерные войска Азербайджана в Карабахе и В.Зангезуре проложили около 1,2 тыс. км новых путей обеспечения - Минобороны
В Баку опровергли информацию Еревана об обстреле гражданской инфраструктуры в Араздейене со стороны ВС Азербайджана
Прокуратура проводит разбирательство по факту самосожжения участника Второй Карабахской войны
Турпоток в Азербайджан в январе-мае вырос в 1,5 раза
На севере Индии установилась необычайно жаркая погода, около ста человек скончались
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
Cisco решила ликвидировать одно из российских юрлиц
Глава МИД Франции подтвердила заинтересованность Макрона во взаимодействии с БРИКС
Парламент Швейцарии сформировал комитет для изучения причин краха Credit Suisse
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Быстрые денежные переводы за границу с помощью приложения Yelo
Для развития бизнеса от AccessBank - давайте решим вместе!
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС