Помощь для восстановления Украины нужно оказывать эффективно, спешка не всегда полезна

Британские власти нацелены на то, чтобы помогать Украине восстанавливать свою экономику, однако считают важным убедиться, что выделяемые средства будут использоваться максимально эффективно, заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.
"Когда мы говорим о крупных суммах, важнее всего - не скорость, а то, насколько эффективно мы их используем", - сказал он на пресс-конференции в Лондоне.
Клеверли подчеркнул, что, в частности, важно, чтобы Украина провела реформы, необходимые для эффективного использования выделяемой Западом помощи.
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