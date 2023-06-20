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20.06.2023 17:18

Быстрые денежные переводы за границу с помощью приложения Yelo


Yelo Bank представил очередную инновационную услугу!Теперь мобильное приложение Yelo Bank активно используется также для переводов денег за границу с помощью карты Yelo Mastercard. Благодаря этой услуге, вы можете переводить деньги в более чем 200 стран мира в любое удобное время не посещая филиалы банка.

Услуга очень простаяи удобная. Для перевода денег,зарегистрированные пользователи приложения Yelo должны ввести 16-значный номер иностранной банковской карты и данные владельца карты. Отправленные средства моментально поступают на счет получателя.Помимо перевода денег за границу, также возможно получать деньги на карты Yelo из-за рубежа.

Приложение Yelo Bank позволяет выполнять ряд банковских операций в режиме 24/7. С его помощью, не посещая банк,выполностью можете получить онлайн-кредит или заказать карту, контролировать счета, расходы и доходы, отслеживать и переводить бонусы cashback. Просто загрузите приложение Yelo на свой смартфон и наслаждайтесь ярким банковским опытом: https://bit.ly/ylmbltb

У вас есть дополнительные вопросы?Тогда позвоните по номеру 981 или напишите нам черезFacebook,InstagramилиWhatsАpp.

YeloBank– Яркий банкинг!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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