В Баку опровергли информацию Еревана об обстреле гражданской инфраструктуры в Араздейене со стороны ВС Азербайджана

В министерстве обороны Азербайджана опровергли распространенную армянской стороной информацию об обстреле гражданской инфраструктуры в Араздейене со стороны Вооруженных сил (ВС) Азербайджана.
"Информация об обстреле из разнокалиберного стрелкового оружия 20 июня в 16:30 гражданской инфраструктуры в населенном пункте Араздейен со стороны подразделений азербайджанской армии является очередной ложью министерства обороны Армении, не соответствует действительности", - говорится в сообщении военного ведомства.
"Мы решительно опровергаем эту информацию, распространенную противоположной (армянской-ИФ) стороной", - заявили в Минобороны Азербайджана.
Р.Керимов
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