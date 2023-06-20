Баку и Прага обсудили возможности расширения экономического сотрудничества

Замминистра экономики Азербайджана, сопредседатель азербайджано-чешской межправительственной комиссии Сахиб Мамедов во вторник провел встречу с руководителем Чешско-Азербайджанской межпарламентской дружественной группы Палаты депутатов парламента Чехии Яном Кубиком, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на Минэкономики.

"В ходе встречи стороны Мамедов указал на наличие больших возможностей для расширения сотрудничества между двумя странами в сферах инвестиций, торговли, промышленности, инноваций, а также в транспортно-транзитной и туристической областях", - говорится в информации.

Помимо этого, Мамедов указал на возможность сотрудничества с чешскими компаниями в рамках существующих в Азербайджане промышленных зон и Алятской свободной экономической зоны.

Кубик, в свою очередь, указал на широкие возможности для партнерства в автомобильной, транспортно-транзитной сферах. Он рассказал о сферах деятельности чешских компаний, заинтересованных в сотрудничестве с Азербайджаном.

"В ходе встречи азербайджанская сторона также представила информацию о созданном в стране благоприятном деловом и инвестиционном климате, о восстановительно-строительных работах на освобожденных территориях и пригласила чешские компании для инвестирования в Карабах", - говорится в информации.

Х.Насирзаде