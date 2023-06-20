Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8552 RUR   0.0202 GBR   2.1722 TRY   0.072

Цена на нефть

19.06 $/bbl +/- WTI 71.16 -0.62 Brent 76.09 -0.52

Бизнес и законодательство 20.06.2023 17:32

Баку и Прага обсудили возможности расширения экономического сотрудничества

Замминистра экономики Азербайджана, сопредседатель азербайджано-чешской межправительственной комиссии Сахиб Мамедов во вторник провел встречу с руководителем Чешско-Азербайджанской межпарламентской дружественной группы Палаты депутатов парламента Чехии Яном Кубиком, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на Минэкономики.

"В ходе встречи стороны Мамедов указал на наличие больших возможностей для расширения сотрудничества между двумя странами в сферах инвестиций, торговли, промышленности, инноваций, а также в транспортно-транзитной и туристической областях", - говорится в информации.

Помимо этого, Мамедов указал на возможность сотрудничества с чешскими компаниями в рамках существующих в Азербайджане промышленных зон и Алятской свободной экономической зоны.

Кубик, в свою очередь, указал на широкие возможности для партнерства в автомобильной, транспортно-транзитной сферах. Он рассказал о сферах деятельности чешских компаний, заинтересованных в сотрудничестве с Азербайджаном.

"В ходе встречи азербайджанская сторона также представила информацию о созданном в стране благоприятном деловом и инвестиционном климате, о восстановительно-строительных работах на освобожденных территориях и пригласила чешские компании для инвестирования в Карабах", - говорится в информации.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИНЭКОНОМИКИ, ЧЕХИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Баку и Прага обсудили перспективы укрепления торгово-экономических связей

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az