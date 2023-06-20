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Оборона 20.06.2023 18:12

Инженерные войска Азербайджана в Карабахе и В.Зангезуре проложили около 1,2 тыс. км новых путей обеспечения - Минобороны

Саперы Минобороны Азербайджана на сегодняшний день очистили от мин более 31 тыс. га освобожденных территорий.

«В результате деятельности инженерно-саперных подразделений армии Азербайджана на освобожденных территориях в июне текущего года было полностью очищено от мин до 640 га земли. На сегодняшний день инженерно-сапёрными подразделениями очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов до 31,334 тыс. га освобожденных территорий», - говорится в информации Минобороны.

Также в министерстве отметили, что всего обнаружено и уничтожено 10 206 единиц противопехотных, 2 580 единиц противотанковых и 10 446 единиц неразорвавшихся боеприпасов.

Кроме того, в целях обеспечения безопасного движения автомобилей и колонн боевой техники по территории со сложным рельефом, в том числе труднопроходимой скалистой местности, в общей сложности было проложено более 1191 км новых путей обеспечения, очищено от снежного покрова более 21190 км дорог. В июне текущего года было модернизировано и восстановлено до 55 км имеющихся путей обеспечения.

«Основные усилия брошены на разминирование населенных пунктов, посевных площадей, дорог и инфраструктурных объектов на освобожденных территориях», - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, РАЗМИНИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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