Цены на нефть вернулись к снижению

Цены на нефть снижаются вечером во вторник в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы США в парламенте.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures во вторник составляет $74,85 за баррель, что на $1,24 (1,63%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Внутри дня цена барреля Brent впервые с 8 июня превышала $77.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к 17:42 мск на $1,86 (2,59%), до $69,92 за баррель.

Срок биржевого обращения июльских фьючерсов на WTI истекает с закрытием рынка во вторник. Более активно торгуемые августовские контракты дешевеют в ходе торгов на $1,92 (2,67%) - до $70,01 за баррель.

Рынок с осторожностью ожидает выступлений председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе, пишет Investing.com. В среду глава регулятора выступит в комитете по финансовым услугам Палаты представителей, в четверг - в банковском комитете Сената.

Трейдеры опасаются, что Пауэлл будет говорить об очередном повышении процентной ставки после паузы в июне.

"Некоторые полагают, что позднее в этом году на рынке будет дефицит, в том числе из-за сокращения добычи странами ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией, и это может помочь котировкам закрепиться вблизи уровней, наблюдавшихся в конце прошлого года и начале этого, однако значительный понижательный риск в этом отношении по-прежнему несет в себе экономика - на фоне подстройки рынков к ситуации, предполагающей более длительное сохранение повышенных ставок", - отмечает старший рыночный аналитик OANDA Крейг Эрлам.