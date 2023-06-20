Цены на нефть вернулись к снижению

Цены на нефть снижаются вечером во вторник в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы США в парламенте.
Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures во вторник составляет $74,85 за баррель, что на $1,24 (1,63%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Внутри дня цена барреля Brent впервые с 8 июня превышала $77.
Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к 17:42 мск на $1,86 (2,59%), до $69,92 за баррель.
Срок биржевого обращения июльских фьючерсов на WTI истекает с закрытием рынка во вторник. Более активно торгуемые августовские контракты дешевеют в ходе торгов на $1,92 (2,67%) - до $70,01 за баррель.
Рынок с осторожностью ожидает выступлений председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе, пишет Investing.com. В среду глава регулятора выступит в комитете по финансовым услугам Палаты представителей, в четверг - в банковском комитете Сената.
Трейдеры опасаются, что Пауэлл будет говорить об очередном повышении процентной ставки после паузы в июне.
"Некоторые полагают, что позднее в этом году на рынке будет дефицит, в том числе из-за сокращения добычи странами ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией, и это может помочь котировкам закрепиться вблизи уровней, наблюдавшихся в конце прошлого года и начале этого, однако значительный понижательный риск в этом отношении по-прежнему несет в себе экономика - на фоне подстройки рынков к ситуации, предполагающей более длительное сохранение повышенных ставок", - отмечает старший рыночный аналитик OANDA Крейг Эрлам.
ВС Армении подвергли обстрелу азербайджанские позиции в Нахчыване – Минобороны Азербайджана
Инженерные войска Азербайджана в Карабахе и В.Зангезуре проложили около 1,2 тыс. км новых путей обеспечения - Минобороны
В Баку опровергли информацию Еревана об обстреле гражданской инфраструктуры в Араздейене со стороны ВС Азербайджана
Прокуратура проводит разбирательство по факту самосожжения участника Второй Карабахской войны
Турпоток в Азербайджан в январе-мае вырос в 1,5 раза
На севере Индии установилась необычайно жаркая погода, около ста человек скончались
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
Cisco решила ликвидировать одно из российских юрлиц
Глава МИД Франции подтвердила заинтересованность Макрона во взаимодействии с БРИКС
Парламент Швейцарии сформировал комитет для изучения причин краха Credit Suisse
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Быстрые денежные переводы за границу с помощью приложения Yelo
Для развития бизнеса от AccessBank - давайте решим вместе!
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС