Сын Байдена решил признать вину в налоговых преступлениях

Сын президента США Хантер Байден намерен признать свою вину в налоговых преступлениях в рамках сделки со следствием, сообщает издание The Hill со ссылкой на судебные документы.
Отмечается, что если судья примет эту сделку, то, вероятно, 53-летний Хантер Байден избежит тюремного заключения.
Кроме того, по информации издания, сын Байдена заключил отдельную сделку со следствием, касающуюся обвинений по незаконному владению оружием.
Между тем, сам американский лидер ранее неоднократно выступал в защиту своего сына. В частности, во вторник в Белом доме указали, что президент США и первая леди "любят их сына и поддерживают его".
В 2020 году американские СМИ сообщили, что назначенный еще экс-президентом США Дональдом Трампом прокурор Дэвид Вайс ведёт расследование, связанное с налогами Хантера Байдена. Прокуроры изучают множество финансовых вопросов, в том числе вопрос о том, нарушал ли Хантер Байден и его предполагаемые сообщники налоговые законы и законы об отмывании денег во время деловых операций с зарубежными партнерами, главным образом - с Китаем. Байден-младший подозревается также в даче ложных показаний в связи с покупкой оружия.
Министерство юстиции США в рамках ведущегося расследования финансовой деятельности Хантера Байдена запрашивало информацию, касающуюся, в том числе, его работы в украинской компании Burisma в то время, когда Джо Байден был вице-президентом США при президенте Бараке Обаме.
Джо Байден при этом выразил уверенность в том, что его сын не делал ничего незаконного, и заявил, что расследование финансовой деятельности в отношении Хантера направлено в первую очередь против него самого.
Трамп неоднократно призывал выяснить, каким образом младший Байден получил высокую должность члена правления в Burisma. Кроме того, Трамп обвиняет Байдена-старшего в использовании своего служебного положения для помощи бизнесу сына.
ВС Армении подвергли обстрелу азербайджанские позиции в Нахчыване – Минобороны Азербайджана
Инженерные войска Азербайджана в Карабахе и В.Зангезуре проложили около 1,2 тыс. км новых путей обеспечения - Минобороны
В Баку опровергли информацию Еревана об обстреле гражданской инфраструктуры в Араздейене со стороны ВС Азербайджана
Австралийская Woodside вложит $4,8 млрд в добычу нефти и газа у берегов Мексики
Саудовская Аравия в апреле сохранила объем добычи нефти, сократила экспорт на 2,8% - JODI
Профицит торгового баланса Швейцарии в мае достиг максимума за 15 месяцев
Прокуратура проводит разбирательство по факту самосожжения участника Второй Карабахской войны
Турпоток в Азербайджан в январе-мае вырос в 1,5 раза
На севере Индии установилась необычайно жаркая погода, около ста человек скончались
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Быстрые денежные переводы за границу с помощью приложения Yelo
Для развития бизнеса от AccessBank - давайте решим вместе!
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС