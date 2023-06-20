Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8552 RUR   0.0202 GBR   2.1722 TRY   0.072

Цена на нефть

19.06 $/bbl +/- WTI 71.16 -0.62 Brent 76.09 -0.52

Дальнее зарубежье 20.06.2023 20:36

ЕК предлагает создать четырехлетний финансовый резерв для Украины на 50 млрд евро

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во вторник предложила утвердить финансовый резерв для Украины в размере 50 млрд евро на четырехлетний период.

"Мы предлагаем финансовый резерв на следующие четыре года в размере 50 млрд евро. Эта сумма включает как кредиты, так и гранты. (...) Этот финансовый резерв позволит нам корректировать финансовую помощь в соответствии с развитием ситуации", - заявила фон дер Ляйен в Брюсселе.

По ее словам, такой план финансирования "обеспечит предсказуемость, перспективу для партнеров ЕС на Украине".

Глава ЕК напомнила, что из бюджета ЕС Киеву выделили 30 млрд евро в том числе в виде макрофинансовой и гуманитарной помощи.

"Конечно, изначально этого никак не предвидели в нашем многолетнем финансовом плане. Поэтому нам нужно сейчас пересмотреть свой бюджет", - подчеркнула она.

В Еврокомиссии объяснили, что новый финансовый инструмент для Украины предназначен для "поддержания макрофинансовой стабильности, содействия восстановлению, а также модернизации страны при реализации ключевых реформ на пути к вступлению в ЕС". Резервный фонд "поддержит переход к зеленой, цифровой и инклюзивной экономике, которая постепенно приводится в соответствие с правилами и стандартами ЕС", говорится в коммюнике ЕК по итогу заседания исполнительной коллегии во вторник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, УКРАИНА, ПОМОЩЬ, РЕЗЕРВ


Похожие новости


ЕК предлагает создать четырехлетний финансовый резерв для Украины на 50 млрд евро ЕС намерен предложить Украине финансовую помощь в размере около 50 млрд евро В ЕС заявили об ускорении поставок оружия Украине ЕК и ЕИБ согласовали гарантию ЕС для дополнительных кредитов Украине на восстановление Брюссель разрабатывает четырехлетний план финансовой помощи Украине В ЕС анализируют уроки военного конфликта на Украине для строительства европейского оборонного потенциала Несколько стран ЕС уже обучают украинских летчиков пилотированию F-16 - Боррель Боррель призвал глав МИД стран ЕС ускорить поставки боеприпасов Украине Боррель надеется, что Киев вскоре получит истребители F16 Глава Евросовета обещал Зеленскому обсудить перспективы вступления Украины в ЕС в конце года

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az