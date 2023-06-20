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Дальнее зарубежье 20.06.2023 21:51

Парламент Швейцарии сформировал комитет для изучения причин краха Credit Suisse

Парламент Швейцарии окончательно сформировал специальный комитет, который будет расследовать обстоятельства краха банка Credit Suisse, сообщает портал swissinfo.ch.

Это всего лишь пятый случай создания парламентского следственного комитета (ПСК) в современной истории Швейцарии.

Его главой стала 57-летняя Изабель Шассо из партии "Центр". Всего в него вошли 14 парламентариев, которые представляют все основные партии страны.

Шассо - адвокат по профессии, депутат Совета кантонов с ноября 2021 года. Ранее в течение восьми лет она была директором Федерального ведомства по делам культуры. В 2002-2013 гг. входила в состав правительства кантона Фрайбург.

Её назначение главой ПСК стало для многих неожиданностью. Ожидалось, что председателем станет социалист Роджер Нордманн.

Должность главы ПСК считается чрезвычайно престижной, в прошлом она часто давала начало политическим карьерам. Двое из четырех бывших глав ПСК впоследствии были избраны в кабинет министров.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, БАНК, РАССЛЕДОВАНИЕ, КОМИТЕТ


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