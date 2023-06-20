ВС Армении подвергли обстрелу азербайджанские позиции в Нахчыване – Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле во вторник позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил (ВС) Армении в районе границы двух государств.
«20 июня примерно с 16.30 до 17.25 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Араздейен Ведийского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской автономной республики (в районе азербайджано-армянской границы – ИФ-Аз)», - говорится в сообщении военного ведомства.
В военном ведомстве добавили, что 20 июня в 20:10 члены армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы (Карабахский район – ИФ), подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Шушинского района.
В министерстве отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли ответные меры.
Б.Рустамбеков
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