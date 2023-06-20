Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8552 RUR   0.0202 GBR   2.1722 TRY   0.072

Цена на нефть

19.06 $/bbl +/- WTI 71.16 -0.62 Brent 76.09 -0.52

Оборона 20.06.2023 21:58

ВС Армении подвергли обстрелу азербайджанские позиции в Нахчыване – Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле во вторник позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил (ВС) Армении в районе границы двух государств.

«20 июня примерно с 16.30 до 17.25 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Араздейен Ведийского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской автономной республики (в районе азербайджано-армянской границы – ИФ-Аз)», - говорится в сообщении военного ведомства.

В военном ведомстве добавили, что 20 июня в 20:10 члены армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы (Карабахский район – ИФ), подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Шушинского района.

В министерстве отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли ответные меры.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ


Похожие новости


В Баку опровергли информацию Еревана об обстреле гражданской инфраструктуры в Араздейене со стороны ВС Азербайджана В Баку опровергли информацию Еревана об обстреле армянских позиций со стороны ВС Азербайджана ВС Армении подвергли обстрелу азербайджанские позиции в Нахчыване – Минобороны Азербайджана В Баку опровергли информацию Еревана об обстреле армянских позиций на границе со стороны ВС Азербайджана В Баку назвали ложью заявление Еревана об обстреле армянских позиций на границе ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны Азербайджана Армяне вновь подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии - Минобороны ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны Азербайджана ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыване ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az