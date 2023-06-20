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Дальнее зарубежье 20.06.2023 23:01

Глава МИД Франции подтвердила заинтересованность Макрона во взаимодействии с БРИКС

Глава МИД Франции Катрин Колонна в ходе визита в ЮАР заявила, что французский президент Эмманюэль Макрон заинтересован в диалоге со странами БРИКС.

"Я сообщила своей коллеге (главе МИД ЮАР - ИФ) Наледи Пандор о том, что президент доступен и заинтересован в продолжении диалога, который Франция ведет с БРИКС", - приводят французские СМИ слова Колонны.

Однако она отметила, касаясь вопроса о приглашении Макрона на саммит БРИКС, что решение должны принять "страны БРИКС и, главным образом, ЮАР, которая является принимающей стороной саммита".

Накануне глава МИД ЮАР Пандор указала, что решение об участии Макрона остается за президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Она также добавила, что если французский президент будет приглашен, то это будет "первой подобной практикой для саммитов БРИКС".

Ранее издание "Опиньон" со ссылкой на источники сообщило, что Макрон узнавал у президента ЮАР Сирила Рамафосы, есть ли возможность принять участие в саммите БРИКС.

В августе в ЮАР пройдет саммит БРИКС. В это объединение входят Бразилия, Индия, КНР, Россия и Южная Африка.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МАКРОН, БРИКС


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