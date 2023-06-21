Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8558 RUR   0.0202 GBR   2.1701 TRY   0.072

Цена на нефть

19.06 $/bbl +/- WTI 71.16 -0.62 Brent 76.09 -0.52

Дальнее зарубежье 21.06.2023 00:33

Cisco решила ликвидировать одно из российских юрлиц

Американский производитель сетевого оборудования Cisco ликвидирует одно из своих российских юрлиц - ООО "Сиско Системс", следует из информации на Федресурсе.

Соответствующее решение было принято общим собранием участников ООО 19 июня. Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации, уточняется в сообщении.

ООО "Сиско Системс" зарегистрировано в сентябре 2006 года. По итогам 2022 года выручка составила 441,2 млн рублей, сократившись в 4,2 раза по сравнению с 2021 годом. При этом чистый убыток возрос в 17,6 раза - до 1,8 млрд рублей.

Cisco в марте 2022 года объявила о прекращении операций в РФ и Белоруссии на фоне начала боевых действий РФ в Украине. В январе американская корпорация физически уничтожила все запасы, IT-оборудование и основные средства в России на сумму 1,86 млрд рублей из-за прекращения продаж в стране, приостановки лицензий и невозможности реэкспорта, сообщало ООО "Сиско Системс" в своем отчете.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, CISCO, ЮРЛИЦО, ЛИКВИДАЦИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az