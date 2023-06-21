Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8558 RUR   0.0202 GBR   2.1701 TRY   0.072

Цена на нефть

19.06 $/bbl +/- WTI 71.16 -0.62 Brent 76.09 -0.52

Дальнее зарубежье 21.06.2023 09:06

США выделили почти $172 млн на гумпомощь Судану и соседним странам

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил о выделении США гуманитарной помощи охваченному боестолкновениями Судану и соседним странам на сумму около $172 млн.

"США объявили о выделении дополнительной гуманитарной помощи на сумму почти $172 млн для народа Судана и соседних стран, испытывающих последствия продолжающегося гуманитарного кризиса", - говорится в заявлении Блинкена, опубликованном на сайте госдепартамента.

Отмечается, что США таким образом в текущем финансовом году предоставили в общей сложности более $550 млн Судану и соседним странам, включая Чад, Египет, Эфиопию, Южный Судан и ЦАР для помощи беженцам, внутренне перемещенным лицам и людям, пострадавшим от конфликта.

По оценкам ООН, для помощи нуждающимся в Судане в 2023 году необходимо около $2,57 млрд, и еще порядка $470 млн - для поддержки беженцев в регионе.

Боевые действия в Судане продолжаются с середины апреля. Столкновения происходят между вооруженными силами страны и силами быстрого реагирования.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, СУДАН, ПОМОЩЬ


Похожие новости


США рассматривают меры против лидеров в Судане из-за нарушения перемирия - Блинкен Байден предупредил, что США могут вводить санкции в связи с конфликтом в Судане Блинкен продолжит работу с генсеком ООН по урегулированию ситуации в Судане Давление Африканского союза очень важно для немедленного прекращения военных действий в Судане - госдеп У США пока нет планов эвакуировать американских граждан из Судана - Белый дом Блинкен обсудил ситуацию в Судане со сторонами конфликта Байден призвал лидеров переворота в Судане восстановить переходное правительство США обеспокоены ситуацией в Судане, считают ее неприемлемой - спецпредставитель Трамп пообещал исключить Судан из списка стран-спонсоров терроризма, как только тот заплатит компенсацию в $335 млн В Судане недовольны новым иммиграционным указом Трампа

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az