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Дальнее зарубежье 21.06.2023 09:30

Спасатели, ведущие поиски батискафа, пропавшего во время экспедиции к «Титанику», слышали стуки

Экипажи, занимающиеся поисками пропавшего батискафа, слышали на месте спасательных работ похожие на стук звуки, которые раздавались каждые полчаса, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на внутреннюю правительственную записку.

Через четыре часа после того, как были зафиксированы первые стуки, были задействованы дополнительные гидроакустические устройства, которые подтвердили эту информацию.

В последнем обновлении записки во вторник вечером говорилось, что, число звуков, которые, однако, не назывались "стуками", возросло, информирует телеканал.

"Была зафиксирована дополнительная акустическая обратная связь, которая помогает ориентировать технику на поверхности и свидетельствует, что выжившие сохраняют надежду", - отмечается в сообщении.

В Атлантическом океане продолжаются поиски пропавшего туристического батискафа, который возил туристов к затонувшему "Титанику", сообщает в понедельник Sky News.

Компания OceanGate Expeditions, которая занимается отправкой подводных аппаратов для глубоководных экспедиций, подтвердила пропажу одного из своих батискафов.

В министерстве обороны США заявили, что продолжают следить за ситуацией и готовы предоставить помощь.

Стоимость одного места в восьмидневной экспедиции OceanGate Expeditions составляет $250 тыс.

"Титаник" затонул 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом во время рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк. Из-за крушения погибли около 1,5 тыс. человек.

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Тэги: США, БАТИСКАФ, СПАСАТЕЛИ, СТУК

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