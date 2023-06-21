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Дальнее зарубежье 21.06.2023 10:14

В Пхеньяне назвали поездку госсекретаря США в Китай «попрошайническим визитом провокатора»

Северная Корея в среду назвала последний визит госсекретаря США Энтони Блинкена в КНР "позорным и попрошайническим".

"Нынешний визит госсекретаря США нельзя оценить иначе, как позорный попрошайнический визит провокатора, признавшего неудачу политики нажима против Китая", - говорится в статье аналитика по международным делам Чон Ен Хака, опубликованной ЦТАК.

По его мнению, Блинкен прилетел в Китай, чтобы "умолять о смягчении" ухудшившихся отношений между двумя странами.

Он отмечает, что американская политика давления на Китай нанесла "смертельный удар по экономике США", а конфронтация между Китаем и США может "превратиться в военный конфликт и повлечь за собой необратимые бедствия".

Автор статьи подчеркнул, что США, породившие трудности в отношениях с Пекином, сами должны начать уважать основные интересы Китая и "тогда исчезнут поводы для ухудшения китайско-американских отношений".

В понедельник Блинкен провел встречи Си Цзиньпином и главой канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.

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Тэги: КНДР, США, БЛИНКЕН, КИТАЙ


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