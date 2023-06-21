Израиль рассматривает любые варианты ответа на теракт на Западном берегу Иордана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что рассматриваются все варианты ответа на теракт возле еврейского поселения Эли на территории Западного берега реки Иордан, сообщают местные СМИ.
Нетаньяху во время встречи с руководителями армии и служб безопасности предупредил, что после теракта "открыты все варианты ".
"Мы будем продолжать бороться с террором в полную силу, и мы победим его", - сказал премьер.
Как сообщают местные СМИ, в конце встречи было принято решение, начиная с вечера вторника, укрепить Западный берег несколькими дополнительными батальонами армии обороны Израиля.
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