Пентагон нашел еще одну возможность поставить Украине оружие на $6 млрд без одобрения конгресса

Перерасчет оценки предоставленной Соединенными Штатами военной помощи Украине позволит Пентагону увеличить поставки оружия Киеву на $6,2 млрд без получения на это одобрения конгресса, сообщает CNN.
"Дополнительные $6,2 млрд, вероятно, уменьшат необходимость принятия конгрессом дополнительного пакета помощи до конца финансового года в сентябре", - отмечает телеканал.
Представитель Минобороны США Сабирна Сингх сообщила журналистам, что бухгалтерская ошибка, выявленная в прошлом месяце, была значительно больше, чем заявлялось ранее, и помощь, предоставленная Украине, была завышена на $6,2 млрд, а не на $3 млрд.
Она добавила, что ошибка была выявлена в процессе регулярного надзора департамента за исполнением президентских полномочий по поставкам оружия Украине из запасов Пентагона. При этом при подсчетах учитывалась стоимость производства оружия, которое поступит на замену поставленного Киеву, а не стоимость отправленного Украине.
В результате "мы подтвердили, что на 2023 финансовый год окончательная сумма поставок составляет $3,6 млрд, а на 2022 финансовый год - $2,6 млрд, что в совокупности составляет $6,2 млрд", заявила Сингх на брифинге, отметив, что Пентагон "оставляет за собой право" использовать эти средства по назначению.
Телеканал напоминает, что в прошлом месяце Белый дом сообщил ему, что в настоящее время не планирует просить конгресс о новом финансировании Украины до окончания финансового года в конце сентября.
В мае Минобороны США информировало, что стоимость поставленных Киеву ракет, транспортных средств, боеприпасов и другого оборудования из-за ошибки в бухгалтерском учете была завышена по меньшей мере на $3 млрд.
ВС Армении подвергли обстрелу азербайджанские позиции в Нахчыване – Минобороны Азербайджана
Инженерные войска Азербайджана в Карабахе и В.Зангезуре проложили около 1,2 тыс. км новых путей обеспечения - Минобороны
В Баку опровергли информацию Еревана об обстреле гражданской инфраструктуры в Араздейене со стороны ВС Азербайджана
Манат подешевел к евро, стабилен к рублю и к лире
Нефть дорожает после снижения два дня подряд
Австралийская Woodside вложит $4,8 млрд в добычу нефти и газа у берегов Мексики
Прокуратура проводит разбирательство по факту самосожжения участника Второй Карабахской войны
Турпоток в Азербайджан в январе-мае вырос в 1,5 раза
На севере Индии установилась необычайно жаркая погода, около ста человек скончались
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Быстрые денежные переводы за границу с помощью приложения Yelo
Для развития бизнеса от AccessBank - давайте решим вместе!
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС