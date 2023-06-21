Пентагон сообщил о заказе у Raytheon ракет AMRAAM для ряда стран, включая Украину

Компания Raytheon Missiles and Defense из штата Аризона получила от Пентагона контракт стоимостью более $1,15 млрд на производство ракет средней дальности AMRAAM класса "воздух-воздух", в том числе и для Украины, сообщило американское оборонное ведомство.
"Контракт включает несекретные зарубежные военные поставки Бахрейну, Бельгии, Болгарии, Канаде, Финляндии, Венгрии, Италии, Японии, Нидерландам, Норвегии, Катару, Саудовской Аравии, Сингапуру, Южной Корее, Испании, Швейцарии, Украине и Великобритании", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на долю зарубежных стран приходится 39% стоимости контракта. Он предусматривает производство ракет AMRAAM, телеметрической системы AMRAAM, основных и эксплуатационных запчастей.
Срок завершения работ по контракту - 31 января 2027 года.
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