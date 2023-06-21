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Дальнее зарубежье 21.06.2023 09:23

Байден продлил санкции в отношении КНДР и Западных Балкан - Белый дом

Президент США Джо Байден уведомил американский конгресс, что продлевает действие американских санкций в отношении КНДР и Западных Балкан, сообщил Белый дом.

Продление так называемого чрезвычайного положения в отношении КНДР Байден мотивировал "существованием и риском распространения расщепляющегося материала, пригодного для производства оружия (...), действиями и политикой правительства Северной Кореи", а также "осуществлением им ядерной и ракетной программ".

По словам президента, это "дестабилизирует ситуацию на Корейском полуострове и ставит под угрозу вооруженные силы США, их союзников и торговых партнеров в регионе".

Продление санкций в отношении Западных Балкан Байден объяснил тем, что в странах региона отмечаются "акты экстремистского насилия и обструкционистская деятельность", а в целом "ситуация в регионе "препятствует прогрессу в направлении эффективного и демократического управления и полной интеграции в трансатлантические институты".

Это "представляет необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", подчеркнул Байден.

Режим чрезвычайного положения в отношении КНДР был введен в 2008 году и после этого неоднократно продлевался. В отношении Западных Балкан это режим был объявлен в 2001 году, тоже продлевался.

Срок действия обоих режимов истекает 26 июня, они продлены еще на год.

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Тэги: США, КНДР, БАЛКАНЫ, САНКЦИИ


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