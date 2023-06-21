Нефть дорожает после снижения два дня подряд

Цены на нефть эталонных марок повышаются утром в среду после снижения по итогам двух предыдущих дней.
Аналитики ждут выступлений главы Федеральной резервной системы в Палате представителей в среду и в Сенате в четверг.
"Мы ожидаем, что председатель ФРС Джером Пауэлл представит Конгрессу "ястребиные" данные, отражающие средний прогноз Федрезерва относительно более высоких процентных ставок в следующие несколько месяцы и более устойчивой инфляции в ближайшем будущем", - отмечают эксперты ANZ Research.
Кроме того, рынок ждет данных об изменении запасов топлива в США. По прогнозам, резервы нефти снизились на прошлой неделе, и, если ожидания оправдаются, это может оказать поддержку ценам, отмечают эксперты.
Американский институт нефти (API) опубликует еженедельные данные об изменении резервов нефти, бензина и дистиллятов в США позднее в среду. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. В четверг министерство энергетики США обнародует официальные показатели.
Котировки августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:06 составляет $76,25 за баррель, что на $0,35 (на 0,5%) выше цены на закрытие прошлой сессии. Во вторник эти контракты подешевели на $0,19 (на 0,3%) - до $75,9 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась утром в среду на $0,4 (на 0,6%) и составляет $71,59 за баррель.
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