Манат подешевел к евро, стабилен к рублю и к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 21 июня сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 21 июня ЦБА установил на уровне 1.8558 маната/1EUR (20 июня - 1.8552 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 21 июня сохранил на уровне 0.0202 манат/1RUB.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 21 июня ЦБА сохранил на уровне 0.0720 манат/1TRY.

Б.Рустамбеков