Число пострадавших при взрыве на пороховом заводе в Тамбовской области увеличилось до 13 человек

В больницы Тамбовской области госпитализировано 13 человек, пострадавших в результате хлопка и возгорания на пороховом заводе в Котовске Тамбовской области, сообщила в среду пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

"Пострадали 18 человек, 5 из них погибли и 13 госпитализированы", - говорится в пресс-релизе.

Ранее со ссылкой на представителей предприятия сообщалось о 12 пострадавших, четверо из которых скончались.

Позже в СУ СКР по Тамбовской области сообщили о смерти от полученных травм пятого рабочего в больнице.

Как отмечали в региональном управлении СКР, все погибшие - мужчины, работники порядной организации, которая проводила в здании ремонтные работы.