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СНГ 21.06.2023 10:32

Число пострадавших при взрыве на пороховом заводе в Тамбовской области увеличилось до 13 человек

В больницы Тамбовской области госпитализировано 13 человек, пострадавших в результате хлопка и возгорания на пороховом заводе в Котовске Тамбовской области, сообщила в среду пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

"Пострадали 18 человек, 5 из них погибли и 13 госпитализированы", - говорится в пресс-релизе.

Ранее со ссылкой на представителей предприятия сообщалось о 12 пострадавших, четверо из которых скончались.

Позже в СУ СКР по Тамбовской области сообщили о смерти от полученных травм пятого рабочего в больнице.

Как отмечали в региональном управлении СКР, все погибшие - мужчины, работники порядной организации, которая проводила в здании ремонтные работы.

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Тэги: РОССИЯ, ТАМБОВ, ВЗРЫВ, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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