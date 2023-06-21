Число пострадавших при взрыве на пороховом заводе в Тамбовской области увеличилось до 13 человек

В больницы Тамбовской области госпитализировано 13 человек, пострадавших в результате хлопка и возгорания на пороховом заводе в Котовске Тамбовской области, сообщила в среду пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
"Пострадали 18 человек, 5 из них погибли и 13 госпитализированы", - говорится в пресс-релизе.
Ранее со ссылкой на представителей предприятия сообщалось о 12 пострадавших, четверо из которых скончались.
Позже в СУ СКР по Тамбовской области сообщили о смерти от полученных травм пятого рабочего в больнице.
Как отмечали в региональном управлении СКР, все погибшие - мужчины, работники порядной организации, которая проводила в здании ремонтные работы.
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