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Транспорт и связь 21.06.2023 22:34

Продажи автомобилей в ЕС в мае выросли на 18,5%, с начала года - на 18%

Продажи автомобилей в Европейском союзе в мае увеличились на 18,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Число новых легковых машин, зарегистрированных в странах ЕС (без учета Мальты, статистика по которой отсутствует), в прошлом месяце выросло до 938,95 тыс. по сравнению с 792,25 тыс. годом ранее, согласно данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Все крупнейшие рынки ЕС зафиксировали уверенный рост продаж: в Италии он составил 15,2%, во Франции - 14,8%, в Германии - 19,2%, в Испании - 8,3%.

Количество новых автомобилей в Европе (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в мае повысилось на 18,2% - до 1 млн 121,644 тыс.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в Евросоюзе выросли на 19,5%, Mercedes-Benz - на 6,6%, Bayerische Motoren Werke AG - на 34,3%, Renault - на 35,9%. Между тем Stellantis (объединенные Fiat Chrysler и PSA Group) сократила реализацию машин на 0,2%, южнокорейская Hyundai - на 0,1%, американская Ford Motor - на 4,2%.

Продажи японской Toyota выросли на 5,2%, в то время как Nissan - снизились на 7,5%.

Tesla (в прошлом месяце продала на европейских рынках 21,927 тыс. электромобилей по сравнению с 957 машин за тот же месяц годом ранее.

В целом реализация электромобилей в регионе в мае выросла в 1,7 раза - до 129,847 тыс. Доля электромобилей на европейском рынке увеличилась до 13,8% по сравнению с 9,8% годом ранее.

Продажи автомобилей в Евросоюзе в январе-мае увеличились на 18% относительно аналогичного периода 2022 года (до 4,394 млн), в Европе в целом - на 17,4% (до 5,324 млн).

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Тэги: ЕВРОПА, АВТОМОБИЛИ, ПРОДАЖИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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