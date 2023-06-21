Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-апреле сократился на 26%, стиральных машин – вырос на 16%

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-апреле 2023 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 26,4% - до 38,273 тыс. единиц, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Общая стоимость импортированных в республику за отчетный период кондиционеров оценивается в $12 млн 650,3 тыс. (спад на 27,8%).

В январе-апреле в Азербайджан также импортировано 190,797 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (рост на 1,3%) на сумму $69 млн 189 тыс. (рост на 95,8%).

Кроме этого, за отчетный период на 15,9% - до 63,194 тыс. единиц – увеличился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается $14 млн 675,1 тыс. (рост на 10,7%).

Б.Рустамбеков