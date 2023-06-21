ФСВТС России готова к сотрудничеству с Турцией в военно-морской сфере, но конкретных проектов пока нет

Россия готова к военно-техническому сотрудничеству с Турцией по морской тематике, есть широкий спектр предложений, но о конкретных проектах говорить пока рано, сообщили в среду "Интерфаксу" в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ.
"Россия и Турция ведут обсуждение различных направлений военно-технического сотрудничества. У России имеется широкий спектр предложений в военно-морской области. Готовы к сотрудничеству с Турцией в этом направлении", - заявили в ФСВТС РФ.
"Однако в настоящее время о каких-либо конкретных проектах двустороннего военно-технического сотрудничества в военно-морской сфере говорить преждевременно", - сказали в ведомстве.
В июне 2021 года в ФСВТС России говорили, что Россия и Турция обсуждают сотрудничество по морской тематике.
Глава МИД Азербайджана обсудил с председателем ОБСЕ ситуацию на Южном Кавказе
Гусейнзаде обсудил с зампомощника генсека НАТО отношения Баку и альянса
Минэкономики Азербайджана и МВФ обсудили перспективы сотрудничества
В SOCAR считают текущие цены на нефть приемлемыми для среднесрочного планирования
Стоимость проекта ж/д линии Китай-Кыргызстан-Узбекистан может достичь $6 млрд
МЭА прогнозирует рост добычи нефти в Азербайджане в 2024-25гг
Прокуратура проводит разбирательство по факту самосожжения участника Второй Карабахской войны
Турпоток в Азербайджан в январе-мае вырос в 1,5 раза
На севере Индии установилась необычайно жаркая погода, около ста человек скончались
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Летняя кампания от Банка Республика, VISA и Wolt!
Предприниматели будут осуществлять финансовые операции в мобильном приложении «Yelo» с SİMA
Абитуриент, набравший наивысший бал в стране на вступительных экзаменах, выбрал Бакинскую высшую школу нефти
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС