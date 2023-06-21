Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8558 RUR   0.0202 GBR   2.1701 TRY   0.072

Цена на нефть

19.06 $/bbl +/- WTI 71.16 -0.62 Brent 76.09 -0.52

Регион 21.06.2023 13:26

ФСВТС России готова к сотрудничеству с Турцией в военно-морской сфере, но конкретных проектов пока нет

Россия готова к военно-техническому сотрудничеству с Турцией по морской тематике, есть широкий спектр предложений, но о конкретных проектах говорить пока рано, сообщили в среду "Интерфаксу" в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ.

"Россия и Турция ведут обсуждение различных направлений военно-технического сотрудничества. У России имеется широкий спектр предложений в военно-морской области. Готовы к сотрудничеству с Турцией в этом направлении", - заявили в ФСВТС РФ.

"Однако в настоящее время о каких-либо конкретных проектах двустороннего военно-технического сотрудничества в военно-морской сфере говорить преждевременно", - сказали в ведомстве.

В июне 2021 года в ФСВТС России говорили, что Россия и Турция обсуждают сотрудничество по морской тематике.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ФСВТС, ТУРЦИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az