Доходы Азербайджана за 5 мес. от приватизации и сдачи в аренду госимущества превысили 61 млн манатов

Поступления в госбюджет Азербайджана от приватизации и сдачи в аренду государственного имущества в январе-мае 2023 года составили 61,2 млн манатов ($36 млн по текущему курсу), сообщает Госслужба по имущественным вопросам при министерстве экономики.

"В январе-мае 2023 года поступления в госбюджет от приватизации госимущества составили 47,2 млн манатов, что в 2,7 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. Кроме того, поступления в госбюджет от сдачи в аренду госимущества составили 14 млн манатов, увеличившись по сравнению с январем-маем прошлого года на 36%», - отметили в Службе.

За январь-май 2023 года проведено 24 аукциона по приватизации госимущества. На аукционах были приватизированы акции семи акционерных общества, девяти малых госпредприятий, один вспомогательный строительный участок и 233 автомобилей.

Кроме того, за отчетный период посредством аукционов 13 месторождений полезных ископаемых переданы в пользование предпринимателей.

Также за отчетный период заключено 1481 договоров аренды, в том числе 313 договора - по аренде нежилых помещений, 1168 - по аренде земельных участков.

Б.Рустамбеков