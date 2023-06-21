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Дальнее зарубежье 21.06.2023 13:04

В МИД Китая сочли слова Байдена о Си Цзиньпине безответственными

Пекин считает безответственным высказывание президента США Джо Байдена, в котором он назвал председателя КНР Си Цзиньпина "диктатором", такая риторика нарушает дипломатические протоколы, заявила в среду представитель китайского МИД Мао Нин.

"Высказывания американской стороны крайне абсурдны и безответственны, они серьезно противоречат основным фактам, нарушают дипломатические протоколы и посягают на политическое достоинство Китая", - приводят СМИ слова Мао Нин на брифинге.

"Эти высказывания являются открытой политической провокацией", - добавила она.

Ранее в среду сообщалось, что Байден назвал Си Цзиньпина "диктатором", вспоминая инцидент с китайским аэростатом, сбитым в феврале над США.

"Причина, по которой Си Цзиньпин очень расстроился, когда я сбил этот воздушный шар с двумя вагонами шпионского оборудования, заключается в том, что он не знал, что оно там было. Нет, я серьезно. Это было серьезным конфузом для диктатора, который не знал, что произошло", - сказал Байден на встрече с группой доноров на мероприятии по сбору средств на его избирательной кампанию.

Он добавил, что, когда аэростат сбили, Си Цзиньпин якобы "был очень смущен и отрицал, что аэростат вообще там был".

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Тэги: КИТАЙ, США, БАЙДЕН, РЕАКЦИЯ


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