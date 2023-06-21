МЭА прогнозирует рост добычи нефти в Азербайджане в 2024-25гг

В Международном энергетическом агентстве (МЭА) прогнозируют рост добычи нефти в Азербайджане в 2024-2025гг до 570 тысяч баррелей в сутки (б/с).

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МЭА, по оценкам агентства в 2023 году добыча нефти в стране составит 520 тыс. б/с. В 2024 году добыча вырастет до 560 тыс. б/с, в 2025 году – до 570 тыс. б/с.

По оценкам МЭА, с 2026 года добыча нефти в Азербайджане вновь начнет сокращаться и в 2028 году упадет до уровня 2023 года: в 2026 году - 550 тыс. б/с, в 2027 году – 530 тыс. б/с, в 2028 – 520 тыс. б/с.

Р.Керимов